БЕНИТО: «Следил за Динамо, когда еще жил в Африке»

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал, что в Африке хорошо знают украинский клуб, потому что в нем играли много нигерийцев (Юссуф, Идейе, Аруна. Идахор и другие - прим.).



– Ты уже наверняка что-то знаешь о «Динамо»?

– Да-а-а, конечно! Я следил за киевским «Динамо» еще с тех времен, когда жил в Африке. Знал нескольких игроков и результаты матчей.



– Ты шутишь, наверное?

– Нет, серьезно! Много нигерийцев болело за «Динамо» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Возможно, из-за того, что в этом клубе играло много африканцев.

Можно было найти футболку «Динамо» с фамилией игрока из Нигерии, если хорошо поискать. Особенно на рынках, – сказал Бенито.



Отметим, что Бенито стал девятым нигерийским легионером в истории киевского клуба.

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