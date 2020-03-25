БЕНИТО: «Следил за Динамо, когда еще жил в Африке»

Новичок столичного клуба рассказал, что в Нигерии можно было купить футболку киевского клуба

  • 25.03.2020 12:59
  • 330 просмотров
  • 1 комментарий
БЕНИТО: «Следил за Динамо, когда еще жил в Африке»
© ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал, что в Африке хорошо знают украинский клуб, потому что в нем играли много  нигерийцев (Юссуф, Идейе, Аруна. Идахор и другие - прим.).
 
– Ты уже наверняка что-то знаешь о «Динамо»?
– Да-а-а, конечно! Я следил за киевским «Динамо» еще с тех времен, когда жил в Африке. Знал нескольких игроков и результаты матчей.
 
– Ты шутишь, наверное?
– Нет, серьезно! Много нигерийцев болело за «Динамо» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Возможно, из-за того, что в этом клубе играло много африканцев.

Можно было найти футболку «Динамо» с фамилией игрока из Нигерии, если хорошо поискать. Особенно на рынках, – сказал Бенито.
 
Отметим, что Бенито стал девятым нигерийским легионером в истории киевского клуба.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 25.03.2020 13:10
    -3
    С трудом верится чтобы обезьяны играли в динаме?
    Совы ещё может, но обезьяны.....
    Или мир перевернулся, или белая шиза попустила.
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