ФОТО. Укрепление командной философии. Овьедо провел занятие по видеосвязи

Испанский клуб «Овьедо», за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, провел совместную видеоконференцию под руководством главного тренера Хосе Анхеля Зиганды.
Отметим, что все игроки команды, выступающей в Сегунде, на данный момент находятся дома на карантине из-за пандемии COVID-19 (коронавирус).
В сообщении официального сайта «Овьедо» сказано, что общение позволит сохранить сплоченность коллектива во время паузы и укрепит командную философию.
Ранее сообщалось, что «Реал» пока не собирается возвращать Лунина.
Источник — ФК Овьедо
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