Скандал в АПЛ: звезд Тоттенхэма и Ман Сити застали в барах Лондона

И это несмотря на угрозу распространения коронавируса и остановку сезона

  • 25.03.2020 11:22
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Скандал в АПЛ: звезд Тоттенхэма и Ман Сити застали в барах Лондона
© Instagram. Деле Алли и его девушка

Британские журналисты уличили ряд игроков команд Премьер-лиги в нежелании соблюдать режим самоизоляции.

В частности, в выходные в поле зрения журналистов попали звезды «Тоттенхэма» Деле Алли и «Манчестер Сити» Рияд Марез, которые активно проводили досуг в лондонских барах и ресторанах.

Футболист «Тоттенхэма» в компании своей подруги, 23-летней Руби Мэй, пробыл в субботу в одном из увеселительных заведений столицы Англии до 3:37 часов утра.

Также в «злачных местах» Лондона журналистами были замечены два игрока «Лестера» - Джеймс Мэддисон и Бен Чилвелл.

Напомним, что из-за распространения коронавируса сезон в АПЛ был приостановлен. По последней информации, игры могут быть возобновлены, но не ранее 1 июня.

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Источник — The Sun

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