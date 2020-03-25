Скандал в АПЛ: звезд Тоттенхэма и Ман Сити застали в барах Лондона

Британские журналисты уличили ряд игроков команд Премьер-лиги в нежелании соблюдать режим самоизоляции.

В частности, в выходные в поле зрения журналистов попали звезды «Тоттенхэма» Деле Алли и «Манчестер Сити» Рияд Марез, которые активно проводили досуг в лондонских барах и ресторанах.

Футболист «Тоттенхэма» в компании своей подруги, 23-летней Руби Мэй, пробыл в субботу в одном из увеселительных заведений столицы Англии до 3:37 часов утра.

Также в «злачных местах» Лондона журналистами были замечены два игрока «Лестера» - Джеймс Мэддисон и Бен Чилвелл.

Напомним, что из-за распространения коронавируса сезон в АПЛ был приостановлен. По последней информации, игры могут быть возобновлены, но не ранее 1 июня.