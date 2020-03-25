ВИДЕО. Обстановка по кайфу. Алиев поет во время карантина

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев показал, чем занимается во время карантина.
Экс-футболист находится дома со своей дочкой и имеет много свободного времени для творчества.
Напомним, ранее Алиев говорил, что коронавирус – это фейк.
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Источник — Instagram
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