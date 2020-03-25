ВИДЕО. Обстановка по кайфу. Алиев поет во время карантина

Экс-футболист «Динамо» находится дома

  • 25.03.2020 10:25
  • 617 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Обстановка по кайфу. Алиев поет во время карантина
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев показал, чем занимается во время карантина.

Экс-футболист находится дома со своей дочкой и имеет много свободного времени для творчества.

Напомним, ранее Алиев говорил, что коронавирус – это фейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дома с ними не плохо💪🙈😂

Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 25.03.2020 11:38
    0
    а глазки то вмазаные
    Ссылка
    цукацуа цуацау
      цукацуа цуацау, 25.03.2020 10:39
    +1
    Почему мне за него стыдно? Дорвался до соц сетей.. блогер..
    Ссылка
    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 25.03.2020 10:39
    +1
    Почему мне за него стыдно? Дорвался до соц сетей.. блогер..
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 25.03.2020 11:38
    0
    а глазки то вмазаные
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности