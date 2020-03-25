Экс-игрок Шахтера рассказал, как начиналась эпидемия коронавируса в Китае

Бывший форвард «Шахтера» Марсело Морено, который до недавнего времени выступал в Китае, рассказал о том, как распространялась эпидемия коронавируса по стране, и что помогло властям обратить этот процесс вспять.

«Я был в Китае в это время. У меня есть друзья, которые с самого начала прошли через весь этот ужас, а затем кое-что рассказали мне. Я испытывал уныние и грусть по этому поводу. Я тоже видел зараженных людей, они появлялись словно из ниоткуда, а эпидемия набирала обороты с каждым днем. Было очень трудно поверить в то, что происходит. Думаю, власти Китая приняли решение о карантине в нужное время. Это было настолько правильно, что теперь у них есть результаты. В Китае не фиксируют случаев внутреннего заражения, там нет очагов местной эпидемии. И теперь эта страна становится примером для всего мира, показывая людям, что следовать решениям руководства страны очень важно», - заявил 32-летний Морено.

Напомним, 16 февраля Марсело Морено вернулся в Бразилию. Он подписал контракт с «Крузейро». Ранее на протяжении 5 лет боливиец играл в Китае, а последней его командой была «Шицзячжуан Эвер Брайт» из провинции Хэбэй.