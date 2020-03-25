Пять игроков Портсмута заразилось коронавирусом

Пресс-служба «Портсмута» сообщила о том, что пять игроков клуба заразилось вирусом COVID-19.
Положительный тест сдали Росс Маккрори, Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Хаджи Мног и Шон Раггетт.
Заболевшие игроки находятся в изоляции. Симптомы проявляются слабо, либо вообще отсутствуют.
Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.
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