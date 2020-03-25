Дмитрий РЫЖУК: «В Беларуси футболисты думают об игре, а не об угрозах»

Украинский защитник играет в «Минске» несмотря на пандемию коронавируса

  • 25.03.2020 08:24
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Дмитрий РЫЖУК: «В Беларуси футболисты думают об игре, а не об угрозах»
© ФК Минск. Дмитрий Рыжук

Украинский игрок «Минска» Дмитрий Рыжук рассказал о том, как проходят матчи в Беларуси во время пандемии коронавируса.

- Немного даже странно выступать в единственном чемпионате Европы, который продолжает проводиться. Однако даже в столь сложной ситуации в мире, Беларусь получает в какой-то мере получает свои плюсы. Ведь многие страны мира теперь воочию могут наблюдать за накалом этого турнира (Улыбается) Спрос на турнир вырос. Насколько я знаю, некоторые страны даже выкупили права на трансляции матчей, в том числе, кстати, и Украина. 

- У футболистов этот факт повышает ответственность? 
- Скорее да, чем нет. Думаю, многие прекрасно понимают, что для них это может стать определенной рекламой. Сейчас большое количество людей будут пристально следить за играми белорусских команд, что позволяет и отмечать для себя новых футболистов. Быть может кто-то выстрелит и в будущем отправится в более сильный турнир. 

- То, что матчи проходят с болельщиками не создает проблем футболистам, учитывая все проблемы с вирусом? Не думаешь, что лучше было бы оставить трибуны пустыми в такой ситуации? 
- Честно, в первую очередь, все футболисты во время матчей думают об игре, а никак не об угрозах. Не думаю, что футболисты "Аталанты" и "Валенсии" задумывались об опасности, когда проводили матч Лиги чемпионов. Они выходили на поле и делали свою работу. Отказ от болельщиков - это прерогатива вышестоящего руководства лиги. Рез они дали разрешение на проведение поединков со зрителями, значит уверены в том, что никому это не навредит. Лишь время покажет, насколько этот шаг был оправдан. 

- Но лишний раз игроки к болельщикам не идут? 
- Есть определенный парадокс. Люди приходят поддержать команду, и было бы странно не поблагодарить их за это. С другой стороны именно сейчас, наверное, нужно делать на подобные вещи исключения, как минимум, во избежание близкого контакта. 

- Какие-то профилактические процедуры в клубе перед матчами проходят: температуру меряют, всех купают в антисептиках, спирте?
- Ничего такого нет. Все проходит в обычном штатном режиме. Шлем на голову не оденешь же, и в маске играть не будешь (Улыбается) 

- Как в целом атмосфера в стране на фоне ситуации с коронавирусом? Запреты, опасения? 
- Честно сказать, люди живут обычной жизнью без каких-либо ограничений. Мне немного странно подобное, особенно после общения с родными, которые рассказывают что происходит в Киеве. Эти пустые полки супермаркетов и аптек, большие ограничения в передвижении и т.д. Тут все иначе.

Напомним, что все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.

Отметим, что Дмитрий Рыжук забил мяч в первом матче за «Минск».

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Источник — Footboom

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