ВИДЕО. Как экс-игрок Динамо забил в чемпионате Беларуси

В поединке 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Белшина» дома уступила «Минску» со счетом 1:3. Третий гол в составе гостей забил 27-летний воспитанник киевского «Динамо» Дмитрий Рыжук (на видео с 4:16).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Белшина» — «Минск» — 1:3
Голы: Ковель, 7 — Васильев, 50, с пенальти, Хващинский, 55, Рыжук, 74
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Источник — YouTube
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