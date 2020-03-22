Чемпионат Беларуси. Гол воспитанника Динамо помог Минску обыграть Белшину

В поединке 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Минск» на выезде обыграл «Белшину» со счетом 3:1.

Забитым голом в составе «Минска» отметился 27-летний украинский центральный защитник Дмитрий Рыжук, отличившийся на 74-й минуте встречи. Рыжук — воспитанник киевского «Динамо», также выступавший за «Металлист», израильские клубы и «Черноморец». Для Дмитрия это был дебютный матч в составе «Минска».

«Белшина» — «Минск» — 1:3

Голы: Ковель, 7 — Васильев, 50, с пенальти, Хващинский, 55, Рыжук, 74

«Белшина»: Туранок, Ясюкевич, Пыско, Кучинский, Одеоибо, Глебко, Скобликов, Бежонов (Соланович, 66), Бордуков, Салимов, Ковель.

«Минск»: Леонов, Рыжук, Залеский, Прищепа, Чаговец, Насибулин (Васильев, 85), Евдокимов, Васильев, Яроцкий, Хващинский (Ролович, 75), Грибовский (Шрамченко, 67).

Предупреждения: Хващинский (18), Скобликов (28), Васильев (64).