Чемпионат Беларуси. Гол воспитанника Динамо помог Минску обыграть Белшину

Дмитрий Рыжук отметился забитым мячом в своем дебютном поединке за белорусский клуб

  • 22.03.2020 16:57
  • 792 просмотра
  • 2 комментария
Чемпионат Беларуси. Гол воспитанника Динамо помог Минску обыграть Белшину
© ФК Минск. Дмитрий Рыжук

В поединке 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Минск» на выезде обыграл «Белшину» со счетом 3:1.

Забитым голом в составе «Минска» отметился 27-летний украинский центральный защитник Дмитрий Рыжук, отличившийся на 74-й минуте встречи. Рыжук — воспитанник киевского «Динамо», также выступавший за «Металлист», израильские клубы и «Черноморец». Для Дмитрия это был дебютный матч в составе «Минска».

«Белшина» — «Минск» — 1:3
Голы: Ковель, 7 — Васильев, 50, с пенальти, Хващинский, 55, Рыжук, 74

«Белшина»: Туранок, Ясюкевич, Пыско, Кучинский, Одеоибо, Глебко, Скобликов, Бежонов (Соланович, 66), Бордуков, Салимов, Ковель.
«Минск»: Леонов, Рыжук, Залеский, Прищепа, Чаговец, Насибулин (Васильев, 85), Евдокимов, Васильев, Яроцкий, Хващинский (Ролович, 75), Грибовский (Шрамченко, 67).
Предупреждения: Хващинский (18), Скобликов (28), Васильев (64).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Гуриненко
    online
      Олег Гуриненко, 22.03.2020 17:31
    0
    А Александр Васильев, который забил с пенальти не воспитаник Динамо Киев??? Повнимательнее нужно быть!)
    Ссылка
    Олег Гуриненко
    online
      Олег Гуриненко, 22.03.2020 17:30
    0
    А Александр Васильев, который забил с пенальти не воспитание Динамо Киев??? Повнимательнее нужно быть!)
    Ссылка
    Олег Гуриненко
    online
      Олег Гуриненко, 22.03.2020 17:31
    0
    А Александр Васильев, который забил с пенальти не воспитаник Динамо Киев??? Повнимательнее нужно быть!)
    Ссылка
    Олег Гуриненко
    online
      Олег Гуриненко, 22.03.2020 17:30
    0
    А Александр Васильев, который забил с пенальти не воспитание Динамо Киев??? Повнимательнее нужно быть!)
    Ссылка
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