Сеск ФАБРЕГАС: «Франция поздно очнулась. Люди ходят без перчаток и масок»

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас раскритиковал жителей Франции за их легкомысленное поведение во время пандемии коронавируса.

«Три-четыре дня назад мне нужно было сходить в супермаркет за продуктами. И то, что я увидел, по правде говоря, мне не понравилось. Люди были без перчаток и без масок. В отделе овощей и фруктов они обслуживали себя сами, при этом не используя перчатки. Я видел человека, который поднял фрукт, но не стал его брать и положил обратно на полку, он тоже был без перчаток.

Мой друг из Ниццы около недели назад прислал мне видео с открытыми ресторанами и пабами. Франция поздновато очнулась», - сказал Фабрегас.

Ранее тренер «Монако» заявил, что из-за коронавируса нужно отменить этот сезон чемпионата Франции.