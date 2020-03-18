Тренер Монако: «Если не можете закончить сезон - начните его заново»

Роберт Морено будет считать чемпионат Франции несостоявшимся, если он не будет доигран

  • 18.03.2020 11:02
  • 272 просмотра
  • 1 комментарий
Тренер Монако: «Если не можете закончить сезон - начните его заново»
© as.com. Роберт Морено

Главный тренер «Монако» Роберт Морено предложил нестандартное решение в связи с пандемией коронавируса.

Специалист предложил признать чемпионат Франции несостоявшимся, если он не будет доигран.

«На мой взгляд, если вы не можете закончить сезон, самое справедливое решение — свести на нет и начать все заново, как будто бы ни одна игра не была сыграна», - сказал Морено.

Отметим, что после 28 туров ПСЖ лидирует с большим отрывом в чемпионате. «Монако» занимает девятое место.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 18.03.2020 11:34
    0
    А может Монако первое место дать? Ну так, по приколу.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 18.03.2020 11:34
    0
    А может Монако первое место дать? Ну так, по приколу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности