Тренер Монако: «Если не можете закончить сезон - начните его заново»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено предложил нестандартное решение в связи с пандемией коронавируса.
Специалист предложил признать чемпионат Франции несостоявшимся, если он не будет доигран.
«На мой взгляд, если вы не можете закончить сезон, самое справедливое решение — свести на нет и начать все заново, как будто бы ни одна игра не была сыграна», - сказал Морено.
Отметим, что после 28 туров ПСЖ лидирует с большим отрывом в чемпионате. «Монако» занимает девятое место.
Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.