Тренер Монако: «Если не можете закончить сезон - начните его заново»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено предложил нестандартное решение в связи с пандемией коронавируса.

Специалист предложил признать чемпионат Франции несостоявшимся, если он не будет доигран.

«На мой взгляд, если вы не можете закончить сезон, самое справедливое решение — свести на нет и начать все заново, как будто бы ни одна игра не была сыграна», - сказал Морено.

Отметим, что после 28 туров ПСЖ лидирует с большим отрывом в чемпионате. «Монако» занимает девятое место.

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