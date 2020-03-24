Александр ФИЛИППОВ: «Неплохо было бы в Милане поиграть»

Нападающий «Десны» Александр Филиппов рассказал о том, за какой клуб мечтает выступать:

- Зимой были предложения от других клубов?

– Разговоры были, но ничего серьезного. Зато мы сели и поговорили с руководством «Десны» и пролонгировали соглашение на два года. Я вижу, что клуб развивается, ставит перед собой высокие цели. Хочу и дальше с «Десной» прогрессировать и достигать поставленных задач.

– Где бы хотел попробовать себя, кроме «Десны»?

– Всю жизнь болел за «Милан». Потому хотел бы поиграть в Италии. При этом понимаю, что не соответствую такому уровню. Если в идеале, то неплохо было бы в «Милане» поиграть.

Ранее Филиппов рассказал о причинах успеха «Десны».