Александр ФИЛИППОВ: «Неплохо было бы в Милане поиграть»

Форвард «Десны» мечтает о карьере в Италии

  • 24.03.2020 23:00
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  • 1 комментарий
Александр ФИЛИППОВ: «Неплохо было бы в Милане поиграть»
© ФК Десна. Александр Филиппов

Нападающий «Десны» Александр Филиппов рассказал о том, за какой клуб мечтает выступать:

- Зимой были предложения от других клубов?
– Разговоры были, но ничего серьезного. Зато мы сели и поговорили с руководством «Десны» и пролонгировали соглашение на два года. Я вижу, что клуб развивается, ставит перед собой высокие цели. Хочу и дальше с «Десной» прогрессировать и достигать поставленных задач. 

– Где бы хотел попробовать себя, кроме «Десны»?
– Всю жизнь болел за «Милан». Потому хотел бы поиграть в Италии. При этом понимаю, что не соответствую такому уровню. Если в идеале, то неплохо было бы в «Милане» поиграть.

Ранее Филиппов рассказал о причинах успеха «Десны».

 

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Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.03.2020 23:13
    0
    Если б ему было лет хоть 24, то можно было помечтать, а так нереально!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.03.2020 23:13
    0
    Если б ему было лет хоть 24, то можно было помечтать, а так нереально!!!!
    Ссылка
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