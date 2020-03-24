Александр ФИЛИППОВ: «Рябоконь строил Десну еще с Первой лиги»

Форвард «Десны» Александр Филиппов поделился своим мнением по поводу причин успеха команды в нынешнем сезоне:

- Ожидал ли ты перед началом чемпионата, что «Десна» в марте будет идти на 4-м месте и реально будет претендовать на серебро УПЛ?

- Не люблю загадывать наперед, но еще летом знал, что выступим намного лучше, чем в прошлом сезоне. Посудите сами: мы сохранили костяк команды и получили качественное усиление. Это все и дало такой результат, но мы идем к своему шаг за шагом.

Сначала выполнили задание попасть в первую шестерку, теперь надо проявить себя в матчах с сильнейшими.

- «Десна» – тренерская команда?

- Конечно. Команда строится не за один день. Рябоконь потихоньку строил команду еще со времен первой лиги. Постепенно приглашались игроки, часть из них осталась, то же самое происходило с другими группами футболистов.

По камешку он собирал фундамент, в итоге эта кропотливая работа вылилась в текущий результат.

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