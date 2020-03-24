Роналду может уйти из Ювентуса

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб в конце сезона. У него на руках есть два заманчивых предложения по поводу продолжения карьеры.

Португалец может перейти в ПСЖ, либо вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он выступал в 2003-2009 годах.

При этом возможность его перехода в МЮ зависит в первую очередь от того, смогут ли «Красные дьяволы» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее Пеле назвал Роналду лучшим игроком мира.