Роналду может уйти из Ювентуса

Португалец может перейти в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ

  • 24.03.2020 22:51
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Роналду может уйти из Ювентуса
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб в конце сезона. У него на руках есть два заманчивых предложения по поводу продолжения карьеры.

Португалец может перейти в ПСЖ, либо вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он выступал в 2003-2009 годах.

При этом возможность его перехода в МЮ зависит в первую очередь от того, смогут ли «Красные дьяволы» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее Пеле назвал Роналду лучшим игроком мира.

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Источник — As.com

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