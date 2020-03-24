Роналду может уйти из Ювентуса

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб в конце сезона. У него на руках есть два заманчивых предложения по поводу продолжения карьеры.
Португалец может перейти в ПСЖ, либо вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он выступал в 2003-2009 годах.
При этом возможность его перехода в МЮ зависит в первую очередь от того, смогут ли «Красные дьяволы» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Ранее Пеле назвал Роналду лучшим игроком мира.
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Источник — As.com
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