ПЕЛЕ: «Лучший игрок мира – Роналду»

Трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле, рассказал о том, кого считает лучшим игроком мира:

«Сегодня лучшим игроком в мире является Криштиану Роналду. Я думаю, что он лучший, потому что он более стабильный, но нельзя забывать о Месси, хотя, он не нападающий».

Ранее стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом.