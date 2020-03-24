ПЕЛЕ: «Лучший игрок мира – Роналду»

Легендарный бразилец поделился своим мнением

  • 24.03.2020 21:43
  • 698 просмотров
  • 2 комментария
ПЕЛЕ: «Лучший игрок мира – Роналду»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле, рассказал о том, кого считает лучшим игроком мира:

«Сегодня лучшим игроком в мире является Криштиану Роналду. Я думаю, что он лучший, потому что он более стабильный, но нельзя забывать о Месси, хотя, он не нападающий».

Ранее стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом.

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.03.2020 22:01
    +2
    згоден з Пеле на всі 100%
    Ссылка
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 24.03.2020 21:53
    0
    Роналду вінгером починав же... забув старий.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.03.2020 22:01
    +2
    згоден з Пеле на всі 100%
    Ссылка
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 24.03.2020 21:53
    0
    Роналду вінгером починав же... забув старий.
    Ссылка
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