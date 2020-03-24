ПЕЛЕ: «Лучший игрок мира – Роналду»

Трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле, рассказал о том, кого считает лучшим игроком мира:
«Сегодня лучшим игроком в мире является Криштиану Роналду. Я думаю, что он лучший, потому что он более стабильный, но нельзя забывать о Месси, хотя, он не нападающий».
Ранее стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом.
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Источник — YouTube
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