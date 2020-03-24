Кейн восстановится после травмы через 2-3 недели

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что близок к полному восстановлению после травмы, из-за которой он не играет с начала 2020 года:

«С точки зрения реабилитации и личного настроя, у меня все хорошо. Сейчас я нахожусь на продвинутой стадии, просто усердно работаю и жду окончательно решения лиги по нынешнему сезону.

Надеюсь вернуться к тренировкам с командой через 2-3 недели. Я уже на финальной стадии восстановления, почти все могу делать. Осталось набрать физическую форму».

Ранее сообщалось о том, что Кейн может больше не сыграть в нынешнем сезоне.