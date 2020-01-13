Кейн может не сыграть до конца сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, когда восстановится после травмы лучший бомбардир команды Харри Кейн:

«Кейн? На счет Харри нет новостей. Если вы будете каждый раз спрашивать, ответ будет одним и тем же.

Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, до конца апреля, мая, следующего сезона. Я не знаю».

Напомним, Кейн получил разрыв мышцы задней поверхности бедра и перенес операцию. Возвращение форварда ожидается в апреле.