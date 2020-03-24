Никита БУРДА: «Доиграть чемпионат было бы самым справедливым решением»

Защитник «Динамо» Никита Бурда, которому сегодня исполнилось 25 лет, рассказал о том, чем занимается на карантине:

«Поскольку мы все сейчас на карантине, день рождения провожу в домашней обстановке, с близкими. От партнеров принимаю поздравления удаленно, в нашей группе в WhatsApp.

Надеюсь, эпидемия скоро закончится и мы обязательно доиграем чемпионат. Это было бы самое справедливое решение.

Пока же на карантине дома – фильмы, игры, сериалы. Но не забываю и форму поддерживать по программе, которую нам предоставили тренеры».