Защитнику Динамо Бурде исполнилось 25 лет

Во вторник, 24-го марта, защитнику киевского «Динамо» Никите Бурде исполняется 25 лет.

Бурда — воспитанник «Динамо», занимался у тренера Алексея Дроценко. В составе первой команды «Динамо» дебютировал в 19-летнем возрасте, с тех пор проведя за «бело-синих» во всех турнирах 91 матч и забив 7 мячей. Также является игроком национальной сборной Украины, за которую сыграл 8 матчей.

В последнее время футболист восстанавливался после тяжелой травмы, которую получил в сентябре прошлого года, но недавно вернулся на поле, сыграв за молодежный состав «Динамо», и готов снова бороться за место в основном составе.