Защитнику Динамо Бурде исполнилось 25 лет

Футболист продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы

  • 24.03.2020 10:57
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
Защитнику Динамо Бурде исполнилось 25 лет
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Во вторник, 24-го марта, защитнику киевского «Динамо» Никите Бурде исполняется 25 лет.

Бурда — воспитанник «Динамо», занимался у тренера Алексея Дроценко. В составе первой команды «Динамо» дебютировал в 19-летнем возрасте, с тех пор проведя за «бело-синих» во всех турнирах 91 матч и забив 7 мячей. Также является игроком национальной сборной Украины, за которую сыграл 8 матчей.

В последнее время футболист восстанавливался после тяжелой травмы, которую получил в сентябре прошлого года, но недавно вернулся на поле, сыграв за молодежный состав «Динамо», и готов снова бороться за место в основном составе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности