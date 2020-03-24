КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду и Месси следят за единственным чемпионатом Европы

Пандемия коронавируса пока не повлияла только на один футбольный чемпионат в Европе, где продолжают играть. И даже с болельщиками на трибунах.

Чемпионат Беларуси теперь называют единственным спасением тех, кто хочет смотреть футбол. Это же стало поводом для множества шуток в интернете.

Как раз было подтверждено, что сезон в Беларуси остановлен не будет.

pressball.by