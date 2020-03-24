КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду и Месси следят за единственным чемпионатом Европы

В футбол играют только в Беларуси

  • 24.03.2020 19:55
  • 1487 просмотров
  • 3 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду и Месси следят за единственным чемпионатом Европы
© pressball.by

Пандемия коронавируса пока не повлияла только на один футбольный чемпионат в Европе, где продолжают играть. И даже с болельщиками на трибунах.

Чемпионат Беларуси теперь называют единственным спасением тех, кто хочет смотреть футбол. Это же стало поводом для множества шуток в интернете.

Как раз было подтверждено, что сезон в Беларуси остановлен не будет.

pressball.by

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.03.2020 20:32
    0
    Беларуси надо строчно коммерциализировать этот продукт. Арендовать корона-негативных легионеров.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 24.03.2020 20:14
    0
    Белорусы, кстати проводят внутренние первенства не только по футболу, но и хоккею и гандболу))
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    sidor brens
    online
      sidor brens, 24.03.2020 20:08
    -2
    It′s impossible
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.03.2020 20:32
    0
    Беларуси надо строчно коммерциализировать этот продукт. Арендовать корона-негативных легионеров.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 24.03.2020 20:14
    0
    Белорусы, кстати проводят внутренние первенства не только по футболу, но и хоккею и гандболу))
    Ссылка
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