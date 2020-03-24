Владимир ГЕНИНСОН: «Александр Шевченко по-хорошему болен футболом»

Экс-президент УПЛ – о новом кандидате на должность главы Лиги

  • 24.03.2020 19:53
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Владимир ГЕНИНСОН: «Александр Шевченко по-хорошему болен футболом»
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Владимир Генинсон, который руководил УПЛ в 2016-2018 годах, поделился своим мнением по поводу кандидата на роль нового президента Лиги, Александра Шевченко:

«Сейчас обсуждают только одну кандидатуру – Александра Шевченко. Несколько лет назад он возглавил Львовскую федерацию футбола. Мы видим высоты, которых эта федерация добилась: от самого большого развития любительского футбола до профессиональных клубов.

Он - человек, который по-хорошему болен футболом. Человек, который общается на уровне глаз со всеми.

Я про других кандидатов не слышал. Будут ли другие заявки? Не знаю.

– Хотели бы принять вызов УПЛ?
– Нет, это уже перевернутая страница для меня.

Ранее Генинсон заявил, что не все клубы УПЛ получат зарплату за период карантина.

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Источник — ТК Футбол

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