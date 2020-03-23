Владимир ГЕНИНСОН: «Некоторые клубы не получат зарплаты за месяцы паузы»

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон поделился своим мнением по поводу ситуации с выплатами зарплат игрокам клубов УПЛ за время паузы в чемпионате:
«Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют. Если мы хотим продлить чемпионат, то каждый должен пойти на уступки: как руководство, так и футболисты.
Не получится так, что это одностороннее движение. Чемпионат не проводится, а людям нужны хлеб и зрелище. Но это во всей жизни, не только в футболе».
Ранее Генинсон рассказал о том, когда может быть возобновлен сезон в УПЛ.
Источник — ТК Футбол
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