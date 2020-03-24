Паузу в Бундеслиге могут продлить до 30 апреля

Ранее немецкая Бундеслига была приостановлена до 2 апреля из-за коронавируса. Однако теперь стало известно, что Немецкая футбольная лига планирует продлить приостановку чемпионата до 30 апреля.

После этого чемпионат планируют возобновить и играть матчи при пустых трибунах.

Согласно плану, Бундеслигу успеют завершить до 30 июня.

На данный момент в Германии зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом и 133 летальных исхода.