Манчестер Юнайтед проявляет интерес к форварду Лилля

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется нигерийским нападающим французского «Лилля» Виктором Осимхеном.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» рассматривает 21-летнего форварда как одну из важнейших целей на ближайшее трансферное окно.

В этом сезоне Осимхен провел 21 матч во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. Transermarkt оценивает стоимость Виктора в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Осимхен летом может перебраться в «Барселону» или «Реал».