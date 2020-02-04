Барселона и Реал интересуются форвардом Лилля

«Барселона» и «Реал» готовы побороться за перспективного форварда «Лилля» Виктора Осимхена.
Отмечается, что испанские гранды попытаются купить 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Осимхен провел 21 матч в чемпионате Франции, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов подписать Лероя Сане.
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Источник — Daily Star
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