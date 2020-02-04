Реал готов подписать Лероя Сане

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане летом может перебраться в Испанию.
На футболиста претендует «Реал». Мадридцы готовы навязать борьбу за Сане мюнхенской «Баварии».
Ранее сообщалось, что сам Сане хочет покинуть «Сити» и перебраться в «Баварию». Лерой продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую получил в августе. Недавно футболист провел первую тренировку с момента травмы.
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Источник — Calciomercato
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