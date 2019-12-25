Бавария не хочет покупать Сане в январе

«Бавария» не будет покупать вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в январе. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич заявил, что «Бавария» не будет в ближайшее осуществлять трансферы.
Напомним, что сам Сане хочет покинуть «Сити» и перебраться в «Баварию». Отметим, что Сане продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую получил в августе. Недавно футболист провел первую тренировку с момента травмы.
Ранее сообщалось, что Сане отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити».
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