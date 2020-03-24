ФОТО. Какие клубы станут чемпионами, если сезон не возобновится

Сезон может остаться незавершенным из-за пандемии коронавируса

  • 24.03.2020 16:48
  • 913 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Какие клубы станут чемпионами, если сезон не возобновится
© Twitter

На карте показано, какие европейские клубы станут чемпионами своих стран, если чемпионаты из-за пандемии коронавируса доиграны не будут.

В странах топ-5 европейских лиг чемпионами станут «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция). В Украине приличный отрыв от конкурентов имеет донецкий «Шахтер».

 

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Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 17:26
    -1
    MetalKH, 24.03.2020 17:17
    Чемпионство Барсы будет ооочень несправедливым. Уверен, что и сами каталонцы его не примут.
    Кто поставил минус, пусть обоснует. Реал их обыграл 2-0. И Барса может стать чемпионом, только из-за того, что мадридцы следующий матч продуди непонятно как. Не думаю, что Барса та команда, которая будет довольна таким чемпионством
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 24.03.2020 17:26
    0
    не станут!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 24.03.2020 17:21
    0
    Betelgeuse , 24.03.2020 17:20
    Они не особо заморачиваются. Просто перепечатали инфу, да и всё
    владелец спорт.уа из рашки. а редактор рашист из крысма
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.03.2020 17:21
    +1
    Кто бы что не говорил, но такие чемпионства будут не настоящими
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.03.2020 17:20
    +1
    MetalKH, 24.03.2020 17:19
    Трансфер маркет решил Крым ничейным сделать, судя по всему. Но редакторы СпортЮА должны следить за тем, что публикуют. А им пох!!!
    Они не особо заморачиваются. Просто перепечатали инфу, да и всё
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 17:19
    -1
    Vojaka84, 24.03.2020 17:09
    Вы там ничего не перепутал??? Крым каким цветом сделали???
    Трансфер маркет решил Крым ничейным сделать, судя по всему. Но редакторы СпортЮА должны следить за тем, что публикуют. А им пох!!!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 17:17
    -1
    Чемпионство Барсы будет ооочень несправедливым. Уверен, что и сами каталонцы его не примут.
    Ссылка
    Vojaka84
    online
      Vojaka84, 24.03.2020 17:09
    +1
    Вы там ничего не перепутал??? Крым каким цветом сделали???
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.03.2020 17:21
    +1
    Кто бы что не говорил, но такие чемпионства будут не настоящими
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.03.2020 17:20
    +1
    MetalKH, 24.03.2020 17:19
    Трансфер маркет решил Крым ничейным сделать, судя по всему. Но редакторы СпортЮА должны следить за тем, что публикуют. А им пох!!!
    Они не особо заморачиваются. Просто перепечатали инфу, да и всё
    Ссылка
    Vojaka84
    online
      Vojaka84, 24.03.2020 17:09
    +1
    Вы там ничего не перепутал??? Крым каким цветом сделали???
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 24.03.2020 17:26
    0
    не станут!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 24.03.2020 17:21
    0
    Betelgeuse , 24.03.2020 17:20
    Они не особо заморачиваются. Просто перепечатали инфу, да и всё
    владелец спорт.уа из рашки. а редактор рашист из крысма
    Ссылка
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