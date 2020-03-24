ФОТО. Какие клубы станут чемпионами, если сезон не возобновится

На карте показано, какие европейские клубы станут чемпионами своих стран, если чемпионаты из-за пандемии коронавируса доиграны не будут.
В странах топ-5 европейских лиг чемпионами станут «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция). В Украине приличный отрыв от конкурентов имеет донецкий «Шахтер».
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Источник — Transfermarkt
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