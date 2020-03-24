ТЕЙШЕЙРА: «Грустно смотреть, как люди жадно сгребают на прилавках провизию»

Хавбек «Олимпика» – о ситуации с пандемией коронавируса

  • 24.03.2020 15:45
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ТЕЙШЕЙРА: «Грустно смотреть, как люди жадно сгребают на прилавках провизию»
© ФК Олимпик Донецк. Максим Тейшейра

Французский полузащитник донецкого «Олимпика» Максим Тейшейра рассказал, как проводит дни во время карантина на базе клуба.

– Как для тебя проходит карантин?
– Мне сейчас тяжело, ведь я нахожусь далеко от своей семьи. Ситуация долго была непонятной, мы оставались в Киеве и ждали, что все быстро закончится, но увы... Большинство стран закрыли границы. Не смогли улететь домой Романовский, Шахаб, Бетим, Чогадзе.

При этом я понимаю, насколько важно сейчас придерживаться рекомендаций ВОЗ. Мир никогда не сталкивался с таким явлением. Главное, чтобы все были здоровы.

– Как поддерживаешь форму во время изоляции?
– От Антона Дяченко не спрятаться ни во время карантина, ни во время конца света… Тренер по физподготовке присылает каждому индивидуальный план тренировок, и я его придерживаюсь.

– Что ты чувствуешь сейчас в контексте ситуации, сложившейся в мире?
– Мне грустно смотреть на эгоизм людей, которые, поддавшись панике, жадно сгребают на прилавках магазинов еду и провизию. Мне кажется, они пересмотрели слишком много фантастических фильмов… Мы забываем, что живем в современном мире, где все что нужно – это выполнять требования министерства здравоохранения, поддерживать друг друга и соблюдать карантин.

– Как коротаешь время на базе?
– Мы играем в видеоигры с другими футболистами. Иногда я читаю книги. Ну и, конечно, занимаюсь спортом. Тренирую Бетима отбивать пенальти.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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