Игроки Андерлехта отказались от месячной зарплаты

Клуб сэкономит около двух миллионов евро

  • 24.03.2020 15:27
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Игроки Андерлехта отказались от месячной зарплаты
© ФК Андерлехт

Генеральный директор бельгийского «Андерлехта» Карел Ван Этвельт, сообщил, что футболисты клуба отказались от получения мартовской зарплаты.

«Это сэкономит нам около двух миллионов евро. Я очень горжусь тем, что с их стороны существует солидарность и что они понимают сложность этой ситуации», сказал Ван Этвельт.

Отметим, что после 29 туров «Андерлехт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от шестого на одно очко. В данный момент чемпионат приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроки дортмундской «Боруссии» согласились на снижение зарплаты на 20%.

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Источник — ФК Андерлехт

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