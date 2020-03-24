Игроки Андерлехта отказались от месячной зарплаты

Генеральный директор бельгийского «Андерлехта» Карел Ван Этвельт, сообщил, что футболисты клуба отказались от получения мартовской зарплаты.
«Это сэкономит нам около двух миллионов евро. Я очень горжусь тем, что с их стороны существует солидарность и что они понимают сложность этой ситуации», сказал Ван Этвельт.
Отметим, что после 29 туров «Андерлехт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от шестого на одно очко. В данный момент чемпионат приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что игроки дортмундской «Боруссии» согласились на снижение зарплаты на 20%.
Источник — ФК Андерлехт
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