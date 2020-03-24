БЕНИТО: «Обещаю забить гол Шахтеру и отпраздновать с болельщиками»

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито пообещал забить гол донецкому «Шахтеру».
«Благодарен болельщикам «Динамо» за поддержку, за те сообщения в Instagram, которые они мне писали после подписания контракта. Привык сдерживать обещания, поэтому могу смело сказать, что буду отдавать всего себя за новую команду.
Хочу добиться новых целей и вершин с «Динамо». Сделаю все ради этого. Также обещаю забить гол «Шахтеру». Как его отмечать? Побегу праздновать с болельщиками, будем обниматься и радоваться», – сказал Бенито.
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Источник — Sportarena
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