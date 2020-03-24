БЕНИТО: «Обещаю забить гол Шахтеру и отпраздновать с болельщиками»

Нигерийский полузащитник столичного клуба хочет огорчить главного конкурента динамовцев

  • 24.03.2020 13:59
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
БЕНИТО: «Обещаю забить гол Шахтеру и отпраздновать с болельщиками»
© ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито пообещал забить гол донецкому «Шахтеру».

«Благодарен болельщикам «Динамо» за поддержку, за те сообщения в Instagram, которые они мне писали после подписания контракта. Привык сдерживать обещания, поэтому могу смело сказать, что буду отдавать всего себя за новую команду. 

Хочу добиться новых целей и вершин с «Динамо». Сделаю все ради этого. Также обещаю забить гол «Шахтеру». Как его отмечать? Побегу праздновать с болельщиками, будем обниматься и радоваться», – сказал Бенито.

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 14:19
    0
    Тут про какие-то комплексы вечно пишут)) Вот они и есть во всей красе, еще ни одного матча не сыграл, а уже про Шахтер бредит)) Празднуй, кто ж мешает, заодно и сов поддержи вмести с ними))
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 14:19
    0
    Тут про какие-то комплексы вечно пишут)) Вот они и есть во всей красе, еще ни одного матча не сыграл, а уже про Шахтер бредит)) Празднуй, кто ж мешает, заодно и сов поддержи вмести с ними))
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