Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мне уже интересно, кого к нам приведет дочь в 18 лет»

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своей старшей дочери.

«Старшая дочь Таисия у меня очень, скажем так, хитрая. Она просчитывает ситуацию. Вот, например, последний случай был. Вечером мы купаем детей, иногда я купаю всех, а иногда я – среднего сына, а жена – дочку. Если дети все съели, если сделали все домашнее задание, то мы им разрешаем посмотреть какие-нибудь мультики. И вот, они как раз смотрели, и мы им говорим, мол, все, идем купаться. Таисия умеет пользоваться пультом. Я попросил её выключить телевизор, она выключила. Дальше мы пошли с Никифором купаться.

Мы покупались и потом уже я вернулся в комнату, хотел посмотреть матч «Ференцвароша», они часов в 8 или 8:30 начинают играть. Я выхожу и говорю: «Таисия, а где пульт?». А она говорит, мол, я не знаю. Я говорю: «Ты же выключала?», а она: «Я не знаю». Я ей говорю (строго): «Таисия...». И она говорит: «У меня в комнате, я спрятала». В общем, она думала, что раз мы раньше закончили с Никифором, то я буду включать ему мультики, и спрятала его. Там что, там такой калькулятор (смеется), что мне уже интересно, что там будет в 18 лет, кого она к нам приведет», – сказал Стаховский в интервью на канале «Ukrainian Sport TV».

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