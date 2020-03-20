Сергей СТАХОВСКИЙ: «Коронавирус - фигня, потому что Усик так сказал?»

Теннисист призывает серьезно относиться к болезни

  • 20.03.2020 15:53
  • 1475 просмотров
  • 10 комментариев
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Коронавирус - фигня, потому что Усик так сказал?»
© Sport.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что всем следует серьезно относиться к распространению коронавируса и не слушать тех, кто призывает не обращать внимания на болезнь.

Среди них и украинский боксер Александр Усик.

«Я спортсмен, а не врач. Тем более не эпидемиолог, который может сказать, это пандемия, или нет, и какие есть угрозы. В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле. Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: «Ваш грипп – это все разговоры. Ничего не будет». Эти люди досконально владеют информацией, у них есть все графики, история всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп?

«Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди. Иначе – какой смысл? Тогда судьи нам также нужны, не надо законов. Зачем? Можем сами все решать», – сказал Стаховский.

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Источник — Трибуна

(9 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.03.2020 16:55
    +1
    Ну есть все таки адекватные спортсмены у нас! Не такие звезды как некоторые, но зато голова на плечах...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 16:51
    +1
    pl2012ua, 20.03.2020 16:46
    у них 22 апреля массовое заляпывание населения в референдуме по обнулению царьла. До этой даты не хотят никого спугнуть, а усиков лидер мнений как раз для того населения.
    В таком полицейском государстве уже давно ничего не надо заляпывать. Просто сри на голову и всё стерпят. Я лишь хотел сказать, что никакой логики в том, что фсб распространяет фейк о безопасности коронавируса - нет. В самой рфии беспрецедентные меры по противодействию, мы же сильно отстаем. Только-только сами тесты начали делать, там же их уже месяц два предприятия производят. Аппаратов ИВЛ у них больше чем в Италии, к слову.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.03.2020 16:48
    +1
    они и янелоха нагибают к этой дате легализовать ордло, а воду в Крым оставят на десерт - подадут к 9 мая к победобесию. Правда неизвестно, что будет с янелохом на следующий день, но это уже никого не будет волновать, особенно мирноглазого.
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    Юрій Скорина
      Юрій Скорина, 20.03.2020 16:46
    -3
    © УАФ– М а ф і я! , 20.03.2020 16:05
    Алиев тоже считает что всё это неправда. Два идиота
    Хто ідіот покаже час)) Патріотів нажаль до розумних людей віднести важко)
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.03.2020 16:46
    +1
    digsum, 20.03.2020 16:40
    Хз, но "кураторский центр" тем временем строит под москвой огромную больницу под ковид. Как-то непохоже, что их не волнует эта проблема.
    у них 22 апреля массовое заляпывание населения в референдуме по обнулению царьла. До этой даты не хотят никого спугнуть, а усиков лидер мнений как раз для того населения.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 16:40
    0
    pl2012ua, 20.03.2020 16:01
    усиков воспроизвел то, что ему нашептал бородатый куратор в черном платье
    Хз, но "кураторский центр" тем временем строит под москвой огромную больницу под ковид. Как-то непохоже, что их не волнует эта проблема.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2020 16:18
    0
    так и есть... хотя пример с судьями не самый удачный
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.03.2020 16:05
    +2
    Алиев тоже считает что всё это неправда. Два идиота
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.03.2020 16:01
    +3
    усиков воспроизвел то, что ему нашептал бородатый куратор в черном платье
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2020 16:00
    +9
    Молодец Стаховский,отличное интервью,всё разложил по полочкам
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2020 16:00
    +9
    Молодец Стаховский,отличное интервью,всё разложил по полочкам
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.03.2020 16:01
    +3
    усиков воспроизвел то, что ему нашептал бородатый куратор в черном платье
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.03.2020 16:05
    +2
    Алиев тоже считает что всё это неправда. Два идиота
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.03.2020 16:55
    +1
    Ну есть все таки адекватные спортсмены у нас! Не такие звезды как некоторые, но зато голова на плечах...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 16:51
    +1
    pl2012ua, 20.03.2020 16:46
    у них 22 апреля массовое заляпывание населения в референдуме по обнулению царьла. До этой даты не хотят никого спугнуть, а усиков лидер мнений как раз для того населения.
    В таком полицейском государстве уже давно ничего не надо заляпывать. Просто сри на голову и всё стерпят. Я лишь хотел сказать, что никакой логики в том, что фсб распространяет фейк о безопасности коронавируса - нет. В самой рфии беспрецедентные меры по противодействию, мы же сильно отстаем. Только-только сами тесты начали делать, там же их уже месяц два предприятия производят. Аппаратов ИВЛ у них больше чем в Италии, к слову.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.03.2020 16:48
    +1
    они и янелоха нагибают к этой дате легализовать ордло, а воду в Крым оставят на десерт - подадут к 9 мая к победобесию. Правда неизвестно, что будет с янелохом на следующий день, но это уже никого не будет волновать, особенно мирноглазого.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.03.2020 16:46
    +1
    digsum, 20.03.2020 16:40
    Хз, но "кураторский центр" тем временем строит под москвой огромную больницу под ковид. Как-то непохоже, что их не волнует эта проблема.
    у них 22 апреля массовое заляпывание населения в референдуме по обнулению царьла. До этой даты не хотят никого спугнуть, а усиков лидер мнений как раз для того населения.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 16:40
    0
    pl2012ua, 20.03.2020 16:01
    усиков воспроизвел то, что ему нашептал бородатый куратор в черном платье
    Хз, но "кураторский центр" тем временем строит под москвой огромную больницу под ковид. Как-то непохоже, что их не волнует эта проблема.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2020 16:18
    0
    так и есть... хотя пример с судьями не самый удачный
    Ссылка
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