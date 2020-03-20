Сергей СТАХОВСКИЙ: «Коронавирус - фигня, потому что Усик так сказал?»

Украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что всем следует серьезно относиться к распространению коронавируса и не слушать тех, кто призывает не обращать внимания на болезнь.

Среди них и украинский боксер Александр Усик.

«Я спортсмен, а не врач. Тем более не эпидемиолог, который может сказать, это пандемия, или нет, и какие есть угрозы. В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле. Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: «Ваш грипп – это все разговоры. Ничего не будет». Эти люди досконально владеют информацией, у них есть все графики, история всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп?

«Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди. Иначе – какой смысл? Тогда судьи нам также нужны, не надо законов. Зачем? Можем сами все решать», – сказал Стаховский.