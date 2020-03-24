Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

Отменены все матчи до 22 апреля

  • 24.03.2020 10:40
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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
© FOX Sports

Еще один футбольный чемпионат приостановлен.

Из-за пандемии решили поставить на паузу розыгрыш чемпионата Австралии. Во многих городах страны введен карантин. Таким образом, Федерация футбола Австралии решила приостановить сезон до 22 апреля.

«Решение, которое мы приняли, стало результатом изменившихся требований со стороны государства. Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтеров и персонала всегда были для нас важнее всего. Сегодняшнее решение было трудным, однако мы можем помочь в борьбе с коронавирусом, замедлив его распространение», заявил глава Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.

Отметим, что в Европе все чемпионаты приостановлены, кроме Беларуси.

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