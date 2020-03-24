В 2006 году Шевченко был вторым по стоимости футболистом в мире

После Роналдиньо

  • 24.03.2020 10:42
  • 1035 просмотров
  • 0 комментариев
В 2006 году Шевченко был вторым по стоимости футболистом в мире
© ФК Челси. Андрей Шевченко

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира по состоянию на 2006 год.

Отметим, что нынешний тренер сборной Украины, Андрей Шевченко, который в то время защищал цвета лондонского «Челси», заняв второе место. Трансферная стоимость обладателя «Золотого мяча-2004» составила 51 млн евро.

На первом месте оказался полузащитник «Барселоны» Роналдиньо (70 млн евро), замкнул тройку форвард «Арсенала» Тьерри Анри (50).

Напомним, летом 2006 года Шевченко перешел из «Милана» в «Челси» за 44 млн евро.

ФОТО. Как Роналдиньо отметил свое сорокалетие в тюрьме

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности