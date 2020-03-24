В 2006 году Шевченко был вторым по стоимости футболистом в мире

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира по состоянию на 2006 год.
Отметим, что нынешний тренер сборной Украины, Андрей Шевченко, который в то время защищал цвета лондонского «Челси», заняв второе место. Трансферная стоимость обладателя «Золотого мяча-2004» составила 51 млн евро.
На первом месте оказался полузащитник «Барселоны» Роналдиньо (70 млн евро), замкнул тройку форвард «Арсенала» Тьерри Анри (50).
Напомним, летом 2006 года Шевченко перешел из «Милана» в «Челси» за 44 млн евро.
Источник — Transfermarkt
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