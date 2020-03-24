19 лет назад Клозе забил первый гол за сборную Германии

24 марта 2001 года Мирослав Клозе открыл счет своим забитым мячам в футболке сборной Германии.

В отборочном матче к чемпионату Европы-2002 против Албании Клозе отметился победным голом на 88-й минуте.

С тех пор Мирослав забил еще 70 голов в составе бундестим, став лучшим бомбардиром национальной команды в истории.

Все голы Мирослава Клозе в составе сборной Германии:

Хет-трик Месси, 7 голов. Шесть лет назад было сыграно огненное Эль-Класико