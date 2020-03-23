Хет-трик Месси, 7 голов. Шесть лет назад было сыграно огненное Эль-Класико

«Реал» лидировал в счете, но удаление Рамоса позволило «Барсе» сделать камбек

  • 23.03.2020 21:35
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Хет-трик Месси, 7 голов. Шесть лет назад было сыграно огненное Эль-Класико
© ФК Барселона

23 марта 2014 года в Мадриде был сыгран фантастический матч между «Реалом» и «Барселоной».

«Реал» подходил к этому матчу на первой позиции в чемпионате, а «Барселона» – на третьей, проигрывая мадридцам четыре очка. 

Игра началась без раскачки, команды попеременно лидировали в счете. Все изменило удаление Серхио Рамоса на 63-й минуте при счете 3:2 в пользу «сливочных». После этого Месси реализовал два пенальти, добыв победу для своей команды. Что самое интересное, чемпионат в итоге выиграл «Атлетико».

«Реал Мадрид» - «Барселона» - 3:4
Карим Бензема, 20, 24, Криштиану Роналду, 55, с пенальти - Андрес Иниеста, 7, Лионель Месси, 42, 65, с пенальти, 84, с пенальти

«Реал Мадрид»: Диего Лопес, Даниэль Карвахал, Марсело, Пепе, Карим Бензема, (Рафаэль Варан, '66), Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Анхель Ди Мария, (Иско, '85), Хаби Алонсо, Лука Модрич, (Альваро Мората, '90), Криштиану Роналду
«Барселона»: Виктор Вальдес, Дани Алвеш, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Жорди Альба, Андрес Иниеста, Серхио Бускетс, Хави, Сеск Фабрегас, (Алексис Санчес, '78), Лионель Месси, Неймар, (Педро, '69)
Анхель Ди Мария, 35. Пепе, 43. Криштиану Роналду, 86. Хаби Алонсо, 85. Лука Модрич, 88. - Сеск Фабрегас, 43. Серхио Бускетс, 66.
  Серхио Рамос, 63

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Источник — Sport.ua

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