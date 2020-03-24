Александр ЗУБКОВ: «Борячук станет круче Селезнева»

Игрок «Ференцвароша» – об известных футболистах из Макеевки

  • 24.03.2020 09:59
  • 700 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗУБКОВ: «Борячук станет круче Селезнева»
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

Вингер «Ференцвароша» Александр Зубков, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал об известных футболистах, которые, как и он, родились в Макеевке.
 
– Селезнев был вашим кумиром?
– До 19-20 лет я даже не знал, что Селезнев из Макеевки. Узнал только после того, как сам попал в «Шахтер». Мы с ним немного пересеклись при Луческу, он тогда вернулся из «Кубани».
 
– Был ли кто-нибудь круче Селезнева среди украинских нападающих в 2010-х годах?
– Я думаю, Андрей Борячук станет круче. У него есть все качества для этого. Если Андрюха вернет свою прежнюю уверенность и станет правильно работать над собой, то превзойдет Селезнева. Но на данный момент, конечно, форвард номер один – Яремчук. Он хорошо себя проявляет в Бельгии, это его лига, – сказал Зубков.
 
– Кто еще из футболистов вышел из Макеевки?
– Макеевка – футбольный город. Много кто вышел отсюда. Из тех, что я знаю – Сергей Валяев, игравший в «Металлисте» и «Днепре», а также Эдуард Цихмейструк. Еще много футболистов старого поколения из Макеевки. В Макеевке очень любили футбол. В 8-9 утра уже яблоку не было где упасть на футбольных площадках. Вот только, когда мне уже исполнилось лет 17-18, там где у нас были очереди, в лучшем случае пару человек мяч пинало. Выехали, наверное.

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Источник — Футбол 24

(2 голоса)

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Комментарии
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 24.03.2020 10:40
    0
    Борячук в юношеском возрасте и вправду подавал большие надежды, но как быстро все меняется.... ( https://www.youtube.com/watch?v=F0_4En6zvLk мисс Зинченко )
    Ссылка
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 24.03.2020 10:40
    0
    Борячук в юношеском возрасте и вправду подавал большие надежды, но как быстро все меняется.... ( https://www.youtube.com/watch?v=F0_4En6zvLk мисс Зинченко )
    Ссылка
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