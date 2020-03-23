ЗУБКОВ: «Мягко говоря, болельщики Ференцвароша недолюбливают Петряка»

Вингер «Ференцвароша» Александр Зубков, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал об отношении к украинцам в венгерском клубе.



– Петряк вам не завидует?

– Нет. У нас с ним отличные отношения – ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я его. Зависть – плохое качество.



– Что о Петряке думают болельщики «Фради»?

– Мягко говоря, Ваньку недолюбливают. Во время игры в него и бокалы с пивом летели, и зажигалки с монетами. Пока они его не простили. Но вы же знаете, что время лечит.



– Как венгры к украинцам относятся?

– Хорошо. Меня вообще приняли замечательно, может, из-за того, что я в первой же игре забил «Лудогорцу». Нередко подходят в городе, просят сфотографироваться, желают удачи. «Ференцварош» в Будапеште любят, как «Шахтер» и «Динамо» в своих городах. Элементарно узнают в кафе, торговых центрах, простых магазинах, – сказал Зубков.



Напомним, летом 2019 года Петряк со скандалом перешел в «МОЛ Фехервар», один из главных конкурентов «Ференцвароша».



Зубков в текущем сезоне является лучшим ассистентом и одним из лучших бомбардиров клуба, который тренирует украинский специалист Сергей Ребров.