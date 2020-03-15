Зубков – лучший ассистент Ференцвароша в текущем сезоне

Украинский атакующий полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков является лидером венгерского клуба по количеству ассистов.

23-летний хавбек выполнил в этом сезоне уже 10 голевых передач. Также отметим, что Зубков забил уже 9 голов, больше только у Токмака Нгуена (10).

Добавим, что на данный момент команда Сергея Реброва заслуженно занимает первое место в чемпионате Венгрии, опережая «МОЛ Фехервар» на три очка в турнирной таблице и имея две игры в запасе.

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