Зубков – лучший ассистент Ференцвароша в текущем сезоне

Украинский атакующий полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков является лидером венгерского клуба по количеству ассистов.
23-летний хавбек выполнил в этом сезоне уже 10 голевых передач. Также отметим, что Зубков забил уже 9 голов, больше только у Токмака Нгуена (10).
Добавим, что на данный момент команда Сергея Реброва заслуженно занимает первое место в чемпионате Венгрии, опережая «МОЛ Фехервар» на три очка в турнирной таблице и имея две игры в запасе.
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Источник — zbirna.com
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