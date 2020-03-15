Зубков – лучший ассистент Ференцвароша в текущем сезоне

Украинский легионер команды Сергея Реброва показывает отличные результаты в венгерском клубе

  • 15.03.2020 10:51
  • 638 просмотров
  • 2 комментария
Зубков – лучший ассистент Ференцвароша в текущем сезоне
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

Украинский атакующий полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков является лидером венгерского клуба по количеству ассистов. 

23-летний хавбек выполнил в этом сезоне уже 10 голевых передач. Также отметим, что Зубков забил уже 9 голов, больше только у Токмака Нгуена (10).

Добавим, что на данный момент команда Сергея Реброва заслуженно занимает первое место в чемпионате Венгрии, опережая «МОЛ Фехервар» на три очка в турнирной таблице и имея две игры в запасе. 

ДЕВУШКА ДНЯ. Пышногрудая невеста Александра Зубкова

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.03.2020 11:17
    +1
    Молодець Зубков оправдав надії Реброва. Бажаю успіхів
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.03.2020 10:58
    +1
    Мое мнение, что заслужил играть в сборной Украины.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.03.2020 11:17
    +1
    Молодець Зубков оправдав надії Реброва. Бажаю успіхів
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.03.2020 10:58
    +1
    Мое мнение, что заслужил играть в сборной Украины.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности