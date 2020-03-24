Українська асоціація футболу долучилася до боротьби з пандемією

Осторонь не залишається ніхто

  • 24.03.2020 09:04
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Українська асоціація футболу долучилася до боротьби з пандемією

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко під час інтерв'ю телепрограмі «Великий футбол» розповів про кроки УАФ у тій складній ситуації, що склалася цими днями в країні. 

«УАФ також зараз не стоїть осторонь. У нас є 26 регіональних асоціацій, й усі вони зараз передали свій автотранспорт, отриманий вiд ексклюзивного автомобiльного спонсора нацiональноï збiрноï Украïни з футболу, компанiï Winner, у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Також керівництво УАФ сьогодні ухвалило рішення допомогти одній із київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів. Продовжуємо шефство над нашими сусідами — військовим шпиталем, ми передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ. Також будемо стежити за станом здоров’я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, та за потреби допомагати їм.

Мені дуже приємно, що такі люди, як Володимир Єзерський, Мирон Маркевич, є гідним прикладом і теж матеріально допомагають у боротьбі з пандемією. Українська асоціація футболу зробить усе, що від неї залежить, щоб допомогти країні в такий час», — сказав Андрій Павелко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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