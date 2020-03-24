ВИДЕО. Как Додо тренируется во время карантина

21-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо продолжает активно тренироваться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Слава Богу, мы продолжаем работать», — написал Додо в Instagram.
В текущем сезоне Додо провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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