ЦЫГАНЫК: «Год назад мы с Мальдини обедали и беззаботно говорили о жизни»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык опубликовал совместное фото с Паоло Мальдини, подцепившим коронавирусную инфекцию:

«Это фото сделано ровно год назад, день в день! Замечательный обед в компании легенды мирового футбола и беззаботные разговоры Профутбола о жизни! Год назад никто даже представить себе не мог, что вся Италия будет переживать такой сложный период! Возможно, один из самых трудных в истории!

У Паоло и его сына Даниэля диагностировали коронавирус. Я болею за них, и за всю Италию! И предостерегаю Украину. Сейчас мы все, как никогда – одна команда!»