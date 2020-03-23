Александр ЗУБКОВ: «Шахтер может выиграть Лигу Европы»

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков рассказал о шансах «Шахтера» в еврокубках и вспомнил время, проведенное в донецком клубе:

«Безусловно, «Шахтер» – один из главных фаворитов на победу в Лиге Европы! У «Шахтера» есть и опыт, и класс. «Шахтеру» вполне реально выиграть Лигу Европы. Он легко должны выходить как минимум в полуфинал.

Я играл за «Шахтер» обычно в матчах в конце чемпионата, когда все задачи были решены. Фонсека разговаривал со мной, говорил, что я хорошо работаю и чтобы продолжал в том же духе. Но проявить себя в «Шахтере» тяжело, особенно на моей позиции, где жесточайшая конкуренция. В любом случае, тренируясь рядом с такими футболистами в первой команде, я получил колоссальный опыт.

Придя в команду, Фонсека немного видоизменил структуры игры в плане обороны. Защитники стали держать линию обороны выше. При Луческу защитники действовали индивидуально. У Фонсеки больше зональная игра. У Каштру то же самое, что и у Фонсеки, если говорить о линии обороны. Но Каштру изменил атакующую структуру. «Шахтер» стал чаще играть в одного опорного и два поднападающих, при этом вингеры размещаются более шире.

Финалу Юношеской лиги УЕФА с «Челси»? Хороший год и продуктивное время. После того года много кто из ребят попал в первую команду. Витю Коваленко сразу после финала забрали в первую команду, затем перевели Колю Матвиенко и потом уже нас с Борячуком подключили. Тот год сильно дал в плане уверенности в себе. Мы играли среди лучшей молодежи мира, вышли в финал Лиги. Конечно, могли и победить «Челси», но их класс все же был повыше. У них много ребят уже тренировались с первой командой. Их как бы спускали играть за U-19. Чуточку бы везения в финале».