Шахтер готов вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с Вольфсбургом

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург» отложен решением УЕФА. Поединок должен был состояться 19-го марта в Харькове на ОСК «Металлист».

В связи с тем, что матч отложен, и дата его проведения будет определена позже, приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Если по какой-либо причине болельщик желаете вернуть билет и получить возмещение его стоимости, сделать это можно по изложенной в Правилах процедуре.