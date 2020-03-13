Шахтер готов вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с Вольфсбургом

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург» отложен решением УЕФА. Поединок должен был состояться 19-го марта в Харькове на ОСК «Металлист».
В связи с тем, что матч отложен, и дата его проведения будет определена позже, приобретенные ранее билеты остаются действительными.
Если по какой-либо причине болельщик желаете вернуть билет и получить возмещение его стоимости, сделать это можно по изложенной в Правилах процедуре.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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