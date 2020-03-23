ВИДЕО. Свитолина и Монфис показали, как тренироваться во дворе

Звездная пара продолжает держать себя в форме во время карантина

  • 23.03.2020 18:47
  • 1110 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина и Монфис показали, как тренироваться во дворе
© Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис продолжают держать себя в форме, несмотря на отсутствие игровой практики.

Элина поделилась с подписчиками видео с тренировки, которая прошла прямо во дворе дома. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 20:01
    -3
    Обалденные тренировки! Почему не в туалете?
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