ВИДЕО. Свитолина и Монфис показали, как тренироваться во дворе

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис продолжают держать себя в форме, несмотря на отсутствие игровой практики.
Элина поделилась с подписчиками видео с тренировки, которая прошла прямо во дворе дома.
ВИДЕО. Свитолина приняла танцевальный вызов от экс-первой ракетки мира
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Источник — Sport.ua
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