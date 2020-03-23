ВИДЕО. Свитолина приняла танцевальный вызов от экс-первой ракетки мира

Украинская теннисистка станцевала в TikTok под трек Megan Thee Stallion

  • 23.03.2020 17:20
  • 2129 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина приняла танцевальный вызов от экс-первой ракетки мира
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина приняла танцевальный вызов в TikTok от экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

Элина станцевала под трек Megan Thee Stallion.

Вот так танцевала Свитолина:

 

А так Азаренко:

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.03.2020 18:42
    0
    Нічия
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.03.2020 18:42
    0
    Нічия
    Ссылка
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