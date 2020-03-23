ВИДЕО. Свитолина приняла танцевальный вызов от экс-первой ракетки мира

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина приняла танцевальный вызов в TikTok от экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.
Элина станцевала под трек Megan Thee Stallion.
Вот так танцевала Свитолина:
А так Азаренко:
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Источник — Sport.ua
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