ВИДЕО. Свитолина и Монфис записали смешное видео про коронавирус

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом записали смешное видео про панику, связанную с коронавирусом:
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Источник — Instagram
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