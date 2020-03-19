ВИДЕО. Свитолина показала зажигательный танец

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не скучает во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Свитолина опубликовала в Instagram элемент своего зажигательного танца.
«#VibeChallenge. TikTok уровень 0.01», — прокомментировала ролик Элина.
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Источник — Instagram
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