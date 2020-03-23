Арсенал продлил карантин из-за коронавируса

Ранее лондонский «Арсенал» отправился на карантин в связи с тем, что у главного тренера команды Микеля Артеты был выявлен коронавирус. Планировал, что команда возобновит тренировки во вторник, 24 марта.

Однако сегодня клуб объявил, что карантин продлен на неопределенный срок:

«Футболисты нашей первой команды должны были вернуться к тренировкам во вторник после 14-дневной изоляции, к которой прибегнул клуб из-за заболевания Микеля Артеты.

В результате сложившейся ситуации мы понимаем, что было бы неуместно и безответственно просить игроков возвращаться в это время. Именно поэтому все наши футболисты, включая женскую команду и академию, остаются дома. Оставайтесь дома и спасайте жизни».

Ранее Артета сообщил, что вылечился от коронавируса.