Арсенал продлил карантин из-за коронавируса

Ранее лондонский «Арсенал» отправился на карантин в связи с тем, что у главного тренера команды Микеля Артеты был выявлен коронавирус. Планировал, что команда возобновит тренировки во вторник, 24 марта.
Однако сегодня клуб объявил, что карантин продлен на неопределенный срок:
«Футболисты нашей первой команды должны были вернуться к тренировкам во вторник после 14-дневной изоляции, к которой прибегнул клуб из-за заболевания Микеля Артеты.
В результате сложившейся ситуации мы понимаем, что было бы неуместно и безответственно просить игроков возвращаться в это время. Именно поэтому все наши футболисты, включая женскую команду и академию, остаются дома. Оставайтесь дома и спасайте жизни».
Ранее Артета сообщил, что вылечился от коронавируса.
Источник — Sky Sports
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